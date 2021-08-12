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Военный обозреватель Сучиу сравнил новейшие атомные подлодки России и США
Армия
Военный обозреватель Сучиу сравнил новейшие атомные подлодки России и США
wikipedia.org  /  Mil.ru/CC BY 4.0

Вашингтон, 12 августа. Россия продолжает наращивать военные морские силы, показывая значительное преимущество перед американским флотом.

Однако США пытаются не отставать в технологиях от России, написал военный обозреватель издания Business Insider Питер Сучиу. Он сравнил новейшие подлодки двух держав.

Так, подводная модернизированная лодка России 885М — «Ясень-М» является многоцелевой АПЛ. Ее максимальная скорость достигает 30 узлов. Подлодка оснащена ракетами «Оникс» и 3М14К Калибр-ПЛ. Вскоре ее вооружение пополнят гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

Атомные подлодки класса Virginia являются главными в ВМС США. Они построены для функционирования в открытом океане и вблизи побережья. Боекомплект субмарины увеличился за счет модификации. На данный момент в США действуют 11 таких подлодок.

По словам Сучиу, определить, какая из подводных лодок является наиболее мощной невозможно из-за большинства скрытых особенностей. Однако, потенциал обеих имеет поистине смертоносный арсенал.

Недавно, военный обозреватель Business Insider Питер Сучиу рассказал, что общего между российским истребителем Су-57 и новейшим американским военным самолетом F-35.

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