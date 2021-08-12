«Германия ведет себя глупо»: немцы оценили назначение спецсоветника США по «СП-2»

Берлин, 12 августа. Госдепартамент США назначил Амоса Хохштейна на должность особого советника по «Северному потоку — 2». Немцы возмутились этим решением американцев.

Вашингтон хочет проконтролировать, чтобы Москва не использовала свой газопровод в качестве рычага давления против Киева. Об этом сообщает ИноСМИ.

«С каких это пор надсмотрщик называется советником?» — отметил Aufrechter_Sachse.

Пользователь Sven-njSutDMng считает, что Германия ведет себя глупо. Он предложил представить ситуацию, когда Берлин отправит дипломата, например, для контроля разработки нефти на Аляске, поскольку это может негативно отразиться на природе. В США наверняка посмеялись бы с такого действия со стороны ФРГ.

«Интересно, как какой-то американец собирается следить за тем, чтобы Россия выполняла свои договоры с Украиной, да еще и продлевала их? На какой планете вообще живет Джо Байден? Ему бы лучше заняться своими собственными проблемами, американцы нанесли миру уже достаточно много вреда», — поинтересовался один из читателей.

Один из читателей считает, что если уж и зависеть в энергетической сфере от кого-то, то пусть это будет Россия. США неадекватно вводят санкции против государств просто за то, что они не хотят идти у них на поводу.

Ранее глава немецкой компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что начало эксплуатации трубопровода «Северный поток — 2» позволит снизить напряжение на газовом рынке Европы.