«США в пролете»: американцы обсудили российско-китайские учения

Вашингтон, 12 августа. Россия и Китай проводят совместные учения, чем взволновали американцев. Они выразили свое беспокойство на сайте телеканала Fox News.

Москва и Пекин решили укрепить свои военные связи в автономном районе Нинся-Хуэй на северо-западе Китая. В Соединенных Штатах считают, что РФ и КНР планируют мировое господство.

«Это все Обама виноват со своим праздником санкций. От санкций Россия вспомнила, что вообще-то она не просто бензоколонка, а в первую очередь важнейшая житница, и теперь она — крупнейший экспортер зерна в мире. Учитывая, что в Китае то и дело случаются неурожаи, иметь такого друга очень удобно», — пишет DaCultfider.

Пользователь Middleground50 считает, что в США военным всячески промывают мозги толерантностью и прочими современными тенденциями. Исходя из этого уже понятно, какая сторона победит в случае конфликта.

«Китай и Россия готовятся к мировому господству. Как и предсказывалось, США окажутся в пролете», — отметил cattails.

Читатель Nj2fla считает, что нынешняя администрация в США является некомпетентной. Она продажная, трусливая, и Москва с Пекином это прекрасно понимают.

Ранее стало известно, что масштабные военные учения России и Белоруссии «Запад-2021» вызвали панику у европейских стран.