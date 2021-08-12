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Телеведущий Корженевский находился на борту рухнувшего Ми-8
Происшествия
Телеведущий Корженевский находился на борту рухнувшего Ми-8
mil.ru  /  Пресс-служба Западного военного округа

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. На борту упавшего в озеро на Камчатке экскурсионного вертолета Ми-8 находился экономист и телеведущий Николай Корженевский, он выжил.

Присутствие в вертолете экономического обозревателя и директора лаборатории «СберДанные» подтвердили в экстренных службах РИА Новости. Также выживший телеведущий является автором программы «Экономика. Курс Дня» на телеканале Россия-24.

Основной причиной аварии пока что считают плохую видимость и неисправность светового оборудования, поскольку, по словам местных жителей, в районе Кроноцкого заповедника по утрам бывает густой туман. Известно, что во время полета экипаж не докладывал о технических проблемах в работе воздушного судна.

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вертолет ми-8 камчатка
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