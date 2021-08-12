Крушение вертолета с туристами на Камчатке: что известно к этому часу

В Камчатском крае продолжается операция по спасению пассажиров вертолета Ми-8, рухнувшего в озеро.

По данным регионального Следственного комитета РФ, инцидент произошел 12 августа около 10:00 по местному времени (01:00 13 августа по московскому). Вертолет перевозил туристов по маршруту: аэропорт села Николаевка Елизовского района — озеро Курильское. Борт рухнул в акваторию озера в Кроноцком заповеднике.

Установлено, что на борту в момент ЧП были три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. По предварительным данным, это были московские и петербургские туристы. Экскурсионный вертолет перевозил их над живописными местами региона, до которых трудно добраться наземным путем. Известно, что после озера воздушное судно направилось бы к одному из располагающихся неподалеку вулканов.

Есть выжившие

Исполняющий обязанности министра здравоохранения края Марина Волкова сообщила, что девять человек выжили после падения вертолета: семь пассажиров и два члена экипажа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, состояние выживших опасений не вызывает. Есть ли среди них ребенок, который находился на борту, неизвестно.

«По докладам, поступающим с места, угрозы для жизни девяти человек, спасенных из вертолета, нет. Их состояние опасений не вызывает», — уточнил источник.

К месту ЧП уже в ближайшее время должны приехать медики. Вертолет Центра медицины катастроф направился за пострадавшими. В поисках пострадавших помогают сотрудники Кроноцкого заповедника. Они увидели, как вертолет заходит на посадку, но затем услышали звук характерный для крушения. С воды на катерах они поспешили на место крушения.

Официальных данных о погибших на данный момент нет.

41.mchs.gov.ru / Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю

Возможные причины крушения

Местные жители, ставшие очевидцами крушения Ми-8, рассказали, что вертолет пытались посадить в густом тумане. На Курильском озере, расположенном в Кроноцком заповеднике, по утрам очень туманно и слабая видимость. Среди других возможных версий — технические неисправности или ошибка пилотов при управлении.

По данным представителей экстренных служб, вертолет не имел технических неполадок. Ми-8 осмотрели перед вылетом и не нашли никаких нарушений.

Коммерческий директор компании «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных сообщил ТАСС, что «машина была исправна». В 2020 году вертолет прошел капитальный ремонт.

Компания-владелец

Совладельцем компании «Витязь-Аэро», которой принадлежит упавший на Камчатке вертолет, является депутат Законодательного собрания Камчатского края, который на этой неделе признался в причастности к гибели человека Игорь Редькин.

Согласно данным портала СБИС, ему принадлежит около 50 % авиакомпании. Совладельцами также являются Игорь Евтушок и Де Ен Тяк, которые контролируют по 17% акций.

Редькин накануне получил два месяца домашнего ареста после того, как признался в убийстве мужчины на свалке в поселке Озерновский. По его словам, он хотел пристрелить медведя, но случайно промахнулся в сумерках. После признания совладелец авиакомпании вышел из партии «Единая Россия».

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Уголовное дело

Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ. На место ЧП уже выехала следственная группа. Следователи собираются допросить выживших пилотов.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с падением Ми-8.

Помощь родственникам

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю организовало горячую линию для родственников пассажиров, которые находились на борту Ми-8. По телефону 8 (4152) 30-10-99 они могут узнать информацию о ходе поисково-спасательных работ. При необходимости родственникам пассажиров окажут психологическую помощь. Телефон будет работать круглосуточно.