Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 05:32
05:27
Общество
Крепкий орешек: простой ежедневный перекус может продлить жизнь
05:19
Армия
В Японии уверены, что учения России и Китая направлены на северные территории
05:18
Армия
Военный обозреватель Сучиу сравнил новейшие атомные подлодки России и США
04:53
Общество
«Германия ведет себя глупо»: немцы оценили назначение спецсоветника США по «СП-2»
04:52
Общество
«США в пролете»: американцы обсудили российско-китайские учения
04:44
Происшествия
Телеведущий Корженевский находился на борту рухнувшего Ми-8
04:37
Происшествия
Крушение вертолета с туристами на Камчатке: что известно к этому часу
04:35
Происшествия
Судьба ребенка остается неизвестной после падения Ми-8 на Камчатке
04:32
Политика
Климкин: Москва планирует разделить Украину
04:31
Общество
Эксперты поделились секретами, когда и как правильно снимать болгарский перец с куста
Все новости

Климкин: Москва планирует разделить Украину
Политика
Климкин: Москва планирует разделить Украину
wikipedia.org  /  Tasnim News Agency / CC BY 4.0

Киев, 12 августа. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Россия якобы собирается разделить Украину и включить одну часть в Союзное государство.

Климкин заявил, что Москва хочет разделить Украину, чтобы одну часть включить в Союзное государство России и Белоруссии, а другую превратить в буфер между собой и странами Запада. Бывший глава МИД также дал комментарий на слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который собрался «вернуть Украину».

Лукашенко недавно заявил, что Украина доиграется с подготовкой боевиков в Белоруссии. Президент республики пообещал на эти действия, что без оружия перейдет украинскую границу, где минимум 90% украинцев поддержат его. Климкин же посоветовал Лукашенко оставить собственные заявления при себе.

Политолог Николай Злобин недавно назвал реальную роль Киева в планах Вашингтона. Он считает, что США пытаются вернуть свое прежнее влияние.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Климкин: Москва планирует разделить Украину
украина белоруссия климкин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru