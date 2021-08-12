Климкин: Москва планирует разделить Украину

Киев, 12 августа. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Россия якобы собирается разделить Украину и включить одну часть в Союзное государство.

Климкин заявил, что Москва хочет разделить Украину, чтобы одну часть включить в Союзное государство России и Белоруссии, а другую превратить в буфер между собой и странами Запада. Бывший глава МИД также дал комментарий на слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который собрался «вернуть Украину».

Лукашенко недавно заявил, что Украина доиграется с подготовкой боевиков в Белоруссии. Президент республики пообещал на эти действия, что без оружия перейдет украинскую границу, где минимум 90% украинцев поддержат его. Климкин же посоветовал Лукашенко оставить собственные заявления при себе.

Политолог Николай Злобин недавно назвал реальную роль Киева в планах Вашингтона. Он считает, что США пытаются вернуть свое прежнее влияние.