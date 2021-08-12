Эксперты поделились секретами, когда и как правильно снимать болгарский перец с куста

Москва, 12 августа. Чтобы получить богатый урожай болгарского перца, важно учитывать сроки и тонкости снятия плодов с кустов.

Знатоки дачного дела отмечают, что строгих сроков для снятия сладкого перца с куста не существует. Многое зависит от сорта, региона, климата, а также в теплице или на улице росли кусты.

В зависимости от сорта

Как сообщает портал «ИнфоДача», перец с ранними сроками созревания готов уже спустя 65–85 дней после высадки на постоянное место. Среднеспелые сорта сладкого перца можно собирать спустя 90–100 дней, сорта с поздними сроками созревают через 120–140 суток.

Эти данные можно найти на упаковке с семенами.

Биологическая и техническая зрелость

Биологическую зрелость можно определить «на глаз»: перец достиг заявленных размеров, окраса и формы плодов. В зависимости от сорта, зрелость определяют по его цвету: красный, желтый, лиловый или коричневатый окрас.

Техническая зрелость предполагает, что плоды уже достигли своих оптимальных размеров, но их вкусовые качества и окрас отличаются. В это время перец имеет только желтую или зеленую окраску. До полного созревания обычно должно пройти 25-35 дней (чем теплее будет, тем меньше времени потребуется).

Овощеводы зачастую называют оптимальным вариантом снятие перцев с куста на стадии технической зрелости, близкой к биологической (через 10-15 дней после наступления технической спелости).

По Лунному календарю

Дачники очень часто обращаются к Лунному календарю при работе на участке. Согласно ему, урожай рекомендуется снимать в полнолуние, якобы чтобы сохранить все полезные соки и вещества.

Выращивая перец в теплице, огородник может сам определять, когда ему собирать урожай, ведь погода на него не влияет напрямую. При выращивании перца в открытом грунте сроки сбора плодов зависят от погодных условий. В среднем болгарский перец начинают снимать с куста в середине августа и продолжают сбор до конца сентября. Плоды можно срывать каждые семь-восемь дней. Важно успеть до заморозков.

Как правильно собирать

Эксперты собрали несколько советов, как не повредить болгарский перец во время сбора урожая.

1. На этапе технической зрелости плоды можно снимать с куста каждые семь-девять дней.

2. Плоды нужно снимать с куста вместе с плодоножками.

3. С куста лучше снимать перец, срезая его секатором или ножом, а не обрывать.

4. Если неожиданно наступают заморозки, лучше собрать с кустов все плоды, иначе они пропадут.

5. Для хранения выбирайте только целые, неповрежденные перцы, иначе они быстро испортятся.

В преддверии наступления дождливого сезона садоводы и дачники составили список овощей, которые идеально подойдут для выращивания осенью. Идеальными овощами для посева в этот период являются белокочанная и цветная капуста, горох, салат латук, чеснок, ранние огурцы, репа, шпинат, морковь, укроп и петрушка.