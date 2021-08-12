Диетолог Бережная объяснила опасность красного мяса для здоровья

Москва, 12 августа. Красное мясо в больших количествах может приводить к образованию холестериновых бляшек, предупредила диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная.

Среди медиков нет единого мнения, какие виды мяса относятся к красному, однако специалист в беседе с радио Sputnik обозначила в этой категории баранину и говядину. Такие блюда нужно употреблять аккуратно людям с избыточной массой тела, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и высоким уровнем холестерина.

«Трансжиры, которые там присутствуют, могут легко перерабатываться организмом и так же легко откладываться в виде холестериновых бляшек», — пояснила специалист.

Суточная норма железа в красном мясе содержится в небольшом кусочке, эквивалентном трем килограммам яблок с зеленой кожурой или килограмму гречневой каши.

Это не единственное ограничение, о котором настойчиво напоминают врачи. Например, людям с заболеваниями ЖКТ стоит осторожно употреблять арбузы и дыни.