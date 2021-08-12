Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 05:32
05:27
Общество
Крепкий орешек: простой ежедневный перекус может продлить жизнь
05:19
Армия
В Японии уверены, что учения России и Китая направлены на северные территории
05:18
Армия
Военный обозреватель Сучиу сравнил новейшие атомные подлодки России и США
04:53
Общество
«Германия ведет себя глупо»: немцы оценили назначение спецсоветника США по «СП-2»
04:52
Общество
«США в пролете»: американцы обсудили российско-китайские учения
04:44
Происшествия
Телеведущий Корженевский находился на борту рухнувшего Ми-8
04:37
Происшествия
Крушение вертолета с туристами на Камчатке: что известно к этому часу
04:35
Происшествия
Судьба ребенка остается неизвестной после падения Ми-8 на Камчатке
04:32
Политика
Климкин: Москва планирует разделить Украину
04:31
Общество
Эксперты поделились секретами, когда и как правильно снимать болгарский перец с куста
Все новости

Судьба ребенка остается неизвестной после падения Ми-8 на Камчатке
Происшествия
Судьба ребенка остается неизвестной после падения Ми-8 на Камчатке
vostok.today  /  Борис Гришин

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Судьба ребенка, который находился на борту рухнувшего вертолета Ми-8 на Камчатке, остается неизвестной после падения.

Соответствующей информацией поделился источник ТАСС. Всего в вертолете находились 16 человек, из которых 13 путешественников и 3 члена экипажа. Девять человек выжили после авиакатастрофы. Угроза их здоровью отсутствует.

Вертолет после падения в озеро опустился на глубину 100 метров. Экипаж рухнувшего Ми-8 во время полета не отправлял информацию о технических проблемах. Двух спасшихся членов экипажа расспросят при расследовании инцидента.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Судьба ребенка остается неизвестной после падения Ми-8 на Камчатке
вертолет ми-8 камчатка падение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru