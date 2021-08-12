Судьба ребенка остается неизвестной после падения Ми-8 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Судьба ребенка, который находился на борту рухнувшего вертолета Ми-8 на Камчатке, остается неизвестной после падения.

Соответствующей информацией поделился источник ТАСС. Всего в вертолете находились 16 человек, из которых 13 путешественников и 3 члена экипажа. Девять человек выжили после авиакатастрофы. Угроза их здоровью отсутствует.

Вертолет после падения в озеро опустился на глубину 100 метров. Экипаж рухнувшего Ми-8 во время полета не отправлял информацию о технических проблемах. Двух спасшихся членов экипажа расспросят при расследовании инцидента.