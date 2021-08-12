Политолог Ищенко объяснил, почему Лукашенко до сих пор не признал Крым

Москва, 12 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не признал Крым российской территорией, потому что хочет за него что-то выторговать. Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко.

YouTube-канал «Украина.ру» провел прямой эфир с обозревателем МИА «Россия сегодня». В нем он обсудил действия белорусского лидера и политику ближайших к России государств.

«Лукашенко надеется, что он каким-то образом сможет маневрировать. За Крым, как я понимаю, он хочет выторговать как можно больше плюшек. Платить ему за Крым никто не собирается, но он надеется», — отметил политолог.

Он добавил, что президент Белоруссии однозначно не планирует покидать свой пост. Он будет держаться за должность, пока будет такая возможность. Срок его работы зависит от ряда факторов, среди которых есть общая геополитическая ситуация и ближайшее окружение политика.

Ранее свою точку зрения относительно непризнания Крыма российским со стороны Лукашенко выразил российский политолог Николай Стариков. По его мнению, на этот шаг глава Белоруссии пойдет только в случае, если российские олигархи сами начнут строить отношения с полуостровом.