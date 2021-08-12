Россияне стали чаще брать кредит на путевки и авиабилеты

Москва, 12 августа. За последний год у россиян возрос спрос на кредиты, которые они берут для оплаты турпутевок, авиабилетов и отелей.

Согласно данным, собранным аналитиками платежного сервиса «ЮMoney», чаще всего кредит идет на оплату горящих туров на двоих. Лишь каждый пятый россиянин едет в отпуск один, 70% отправляются на курорты парами. Поездки, в основном, длятся шесть — семь дней.

На первом месте по востребованности у россиян в 2021 году оказалось Имеретинское побережье в Адлере (14% оплат в кредит), вторую строчку занимают два турецких курорта: Анталья (13%) и Чолаклы (10%), передает «Российская газета».

Турция лидирует среди направлений «кредитного» отдыха (45% броней). На втором месте Россия (31%), замыкает первую тройку Танзания (5%).

В рассрочку россияне стали активно оплачивать не только туры и авиабилеты, но и отели. По словам отельеров, отпускники стали выбирать более дорогие номера и больше тратить на допуслуги, если есть возможность оплатить отдых в рассрочку.

Ранее на этой неделе сообщалось, что в России другие сегменты банковского бизнеса стагнируют или сокращают выдачи, однако кредиты на приобретение товаров в торговых точках (POS) стали выдаваться в большем количестве. Среди прочего, POS-кредиты применяют для приобретения путевок в Турцию. Только за июль банки выдали более 28 миллиардов рублей на эти цели.