Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 05:32
05:27
Общество
Крепкий орешек: простой ежедневный перекус может продлить жизнь
05:19
Армия
В Японии уверены, что учения России и Китая направлены на северные территории
05:18
Армия
Военный обозреватель Сучиу сравнил новейшие атомные подлодки России и США
04:53
Общество
«Германия ведет себя глупо»: немцы оценили назначение спецсоветника США по «СП-2»
04:52
Общество
«США в пролете»: американцы обсудили российско-китайские учения
04:44
Происшествия
Телеведущий Корженевский находился на борту рухнувшего Ми-8
04:37
Происшествия
Крушение вертолета с туристами на Камчатке: что известно к этому часу
04:35
Происшествия
Судьба ребенка остается неизвестной после падения Ми-8 на Камчатке
04:32
Политика
Климкин: Москва планирует разделить Украину
04:31
Общество
Эксперты поделились секретами, когда и как правильно снимать болгарский перец с куста
Все новости

Рухнувший на Камчатке вертолет находится на глубине 100 метров
Происшествия
Рухнувший на Камчатке вертолет находится на глубине 100 метров
heli.utair.ru  /  «ЮТэйр-Вертолетные услуги»

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Вертолет, который рухнул в озеро на Камчатке, находится на глубине 100 метров.

Всего на борту вертолета в момент падения находились 16 человек — 13 туристов и 3 члена экипажа. По предварительным данным, выжили девять человек. Их состоянию здоровья ничего не угрожает. Соответствующей информацией поделился источник в экстренных службах региона.

Экипаж упавшего Ми-8 не сообщал о проблемах во время полета. Он проходил в штатном режиме. В результате падения два члена экипажа выжили. Их расспросят во время расследования происшествия.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Рухнувший на Камчатке вертолет находится на глубине 100 метров
вертолет ми-8 камчатка падение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru