Рухнувший на Камчатке вертолет находится на глубине 100 метров

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Вертолет, который рухнул в озеро на Камчатке, находится на глубине 100 метров.

Всего на борту вертолета в момент падения находились 16 человек — 13 туристов и 3 члена экипажа. По предварительным данным, выжили девять человек. Их состоянию здоровья ничего не угрожает. Соответствующей информацией поделился источник в экстренных службах региона.

Экипаж упавшего Ми-8 не сообщал о проблемах во время полета. Он проходил в штатном режиме. В результате падения два члена экипажа выжили. Их расспросят во время расследования происшествия.