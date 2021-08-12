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Эпидемиологическая обстановка в России может стабилизироваться к зиме
Общество
Эпидемиологическая обстановка в России может стабилизироваться к зиме
Global Look Press  /  Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Москва, 12 августа. Инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал стабилизацию ситуации с COVID-19 в России к зиме 2021 года.

Оставшиеся до зимы месяцы в стране будет формироваться иммунная прослойка, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости. При этом подъем заболеваемости еще возможен, пока та самая прослойка еще не сформировалась.

«В середине-конце сентября будет подъем заболеваемости, так как люди вернутся из отпусков», — добавил специалист.

Недавно медики сообщили о еще одном странном последствии перенесенной коронавирусной инфекции: кровоточивость десен и воспалительные процессы полости рта.

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иммунитет коронавирус COVID-19
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