Эпидемиологическая обстановка в России может стабилизироваться к зиме

Москва, 12 августа. Инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал стабилизацию ситуации с COVID-19 в России к зиме 2021 года.

Оставшиеся до зимы месяцы в стране будет формироваться иммунная прослойка, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости. При этом подъем заболеваемости еще возможен, пока та самая прослойка еще не сформировалась.

«В середине-конце сентября будет подъем заболеваемости, так как люди вернутся из отпусков», — добавил специалист.

Недавно медики сообщили о еще одном странном последствии перенесенной коронавирусной инфекции: кровоточивость десен и воспалительные процессы полости рта.