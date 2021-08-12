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Юристы рассказали, откуда ФНС узнает о нелегальной аренде квартир
Общество
Юристы рассказали, откуда ФНС узнает о нелегальной аренде квартир
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 12 августа. Банки и государственные ведомства оказались основными источниками информации о сдающих жилье в аренду собственниках, которые не платят налоги, выяснили юристы.

Юрист компании «Генезис» Владимир Колганов отметил, что источники инспекторов Федеральной налоговой службы о сдаче квартир без уплаты налогов скудны. Поэтому поймать они могут далеко не всех. Основной костяк информаторов налоговой службы составляют государственные ведомства, уточнил юрист.

Руководитель екатеринбургского офиса юрфирмы «Арбитраж.ру» Артем Комсюков сообщил РИА Новости, что банки обязаны передавать ФНС сведения об открытии и закрытии счетов, депозитов и электронных кошельков. При выявлении возможности получения неучтенного дохода налоговики могут направить в банк запрос. Кредитная организация будет обязана предоставить в ответ сведения о любых операциях со счетами и данные об остатках на них.

Ранее сообщалось, что ФНС получит полномочия передавать данные о доходах россиян в Единую государственную информационную систему соцобеспечения (ЕГИССО). Система, в свою очередь, будет определять степень нуждаемости семьи с учетом владения ею движимым и недвижимым имуществом.

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налоги жилье фнс
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