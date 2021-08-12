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Состояние выживших при крушении вертолета на Камчатке не вызывает опасений
Происшествия
Состояние выживших при крушении вертолета на Камчатке не вызывает опасений
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Состоянию здоровья выживших при крушении самолета Ми-8 в Кроноцком заповеднике на Камчатке ничего не грозит.

Информацию об этом сообщили в экстренных службах региона в интервью ТАСС. По словам источника, угрозы жизни для спасенных при крушении нет.

Группа медицинской помощь прибудет на место происшествия в ближайшее время. По предварительной информации, из 16 пассажиров выжили два члена экипажа и семь пассажиров.

Вертолет Ми-8 упал в озеро на Камчатке 12 августа. Среди пассажиров там находились московские и петербургские туристы. Восьмерым из них удалось выжить, на борту также находился один ребенок.

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