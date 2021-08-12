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Экипаж рухнувшего на Камчатке Ми-8 не докладывал о проблемах во время полета

  /   Обновлено: 12 августа 2021 03:46
Происшествия
Экипаж рухнувшего на Камчатке Ми-8 не докладывал о проблемах во время полета
Пресс-служба Вертолеты России

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Экипаж потерпевшего крушение вертолета Ми-8 не докладывал о технических проблемах во время полета, сообщили в экстренных службах.

Полет проходил в штатном режиме. Известно, что два члена экипажа выжили после падения воздушного судна в воду, их собираются расспросить в рамках расследования аварии, передает ТАСС.

На борту находились 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, один из них несовершеннолетний, а также три члена экипажа. На данный момент есть информация о девяти выживших, о погибших еще ничего неизвестно. Вертолет принадлежит компании «Витязь-Аэро» и проводил экскурсионный полет по красивым местам региона.

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вертолет камчатка ми 8
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