Эксперт Хомский рассказал о преимуществах биткоина

Москва, 12 августа. Фиатные валюты создают, в отличие от биткоина, предпосылки для возникновения инфляции по мере восстановления экономики, что сокращает покупательную способность денег.

Этот процесс способен подорвать доверие к обеспечению валюты. Биткоин не имеет таких недочетов, его эмиссия ограничена 21 млн монет и задана алгоритмом, который действует на протяжении уже 12 лет, рассказал руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский в беседе с «Прайм».

«Сеть защищена от взломов вычислительной работой приобретенного ими оборудования», — добавил эксперт.

Это и есть обеспечение биткоина, которое и сделало его одним из самых актуальных вариантов последних десятилетий. В том числе поэтому биткоином заинтересовались институциональные инвесторы, а также многие крупные банки США и Европы. Недавно курс биткоина достиг 44,5 тысячи долларов.