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Онкопациенты и их родственники заявили о нужде в психологической помощи
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Онкопациенты и их родственники заявили о нужде в психологической помощи
Общество
Онкопациенты и их родственники заявили о нужде в психологической помощи
gov.spb.ru  /  Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Москва, 12 августа. Большинство страдающих от онкологических заболеваний и их родственников заявили о необходимости психологической поддержки онкопациентов, свидетельствуют результаты опроса.

Центр медицинской статистики депздрава Москвы и благотворительная служба психологической помощи «Ясное утро» спросили о доступности психологической помощи пациентов с онкологическими заболеваниями, их родственников и врачей. О необходимости такой поддержки заявили 80% онкопациентов, а также 81% членов их семьей, сообщает «Коммерсантъ».

Обратились бы к специалисту, если бы имелась такая возможность, 50% опрошенных онкобольных. Уже обращались к психологу лишь 7% пациентов и 5% их близких родственников. Авторы исследования отмечают, что оно может быть обоснованием для внедрения психологической службы в российскую систему онкологической помощи.

Всего специалисты опросили тысячу россиян: врачей-онкологов, пациентов с раком, их родственников. Доля лично столкнувшихся с онкологическим заболеванием респондентов в общероссийской выборке составила 6%, уточнили социологи.

Ранее онколог Антон Филатов назвал основные причины развития рака пищевода. Онкологическое заболевание, в частности, может появиться в результате частого употребления еды и напитков, разогретых до высоких температур, предупредил специалист.

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