Губернатор Артюхов анонсировал прямые рейсы из Нового Уренгоя в Анапу

Новый Уренгой, 12 августа. Прямые рейсы в южную часть России будут летать из Нового Уренгоя со следующего года. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Глава региона недавно провел встречу с жителями Нового Уренгоя на площадке «Виадук». Он обсудил с народом планы города и ответил на интересующие вопросы. Так, уренгойцы просят об открытии прямых рейсов на юг России.

По словам Артюхова, самолеты до Анапы будут летать уже в следующем году. В Сочи, Симферополь и Краснодар сейчас составляется расписание, передает «Ямал-медиа».

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отправился в масштабную поездку по региону. Он посетит более десяти населенных пунктов.