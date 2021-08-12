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Туристы из Петербурга и Москвы находились на борту рухнувшего Ми-8
Общество
Туристы из Петербурга и Москвы находились на борту рухнувшего Ми-8
mil.ru  /  Пресс-служба Западного военного округа

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. На борту упавшего в озеро на Камчатке вертолета Ми-8 находились московские и петербургские туристы, об этом сообщили в экстренных службах.

Пока что известно о девяти выживших пассажирах из 16, три из которых являются членами экипажа, передает РИА Новости. Одной из наиболее вероятных причин крушения специалисты назвали плохую видимость или неисправность светового оборудования.

Экскурсионный вертолет перевозил туристов над живописными местами региона, до которых трудно добраться наземным путем. Известно, что после озера воздушное судно направилось бы к одному из располагающихся неподалеку вулканов. По факту крушения уже возбуждено уголовное дело.

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вертолет ми-8 крушение
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