Россиянам назвали эффективные способы противодействия мошенникам

Москва, 12 августа. Специалист по информационной безопасности Александр Герасимов объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников.

Специалист в беседе с «Праймом» отметил, что адекватного метода борьбы с появлением различных слитых баз нет. Однако существуют определенные правила поведения, которых стоит придерживаться.

Эксперт отметил, что если в письме, СМС или во время телефонного звонка пользователя побуждают к срочным действиям, то высока вероятность, что это мошенничество. Также не стоит открывать электронные письма, чей отправитель неизвестен, или если адрес незначительно отличается от него.

Герасимов не исключил, что у мошенников также может быть база клиентов конкретного банка. Она может содержать дополнительную информацию — например, о последней транзакции.