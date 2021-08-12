Девять человек выжили в результате падения Ми-8 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Исполняющий обязанности министра здравоохранения края Марина Волкова сообщила, что девять человек выжили после падения туристического вертолета Ми-8 на Камчатке.

Всего на борту вертолета находились 16 человек — 13 путешественников и 3 члена экипажа. Ми-8 упал в озеро на Камчатке. Информация о погибших пока не поступала. Также известно, что в вертолете находился один ребенок.

По факту крушения судна правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и использования воздушного судна.