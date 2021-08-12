Уголовное дело возбудили по факту крушения Ми-8 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. По факту крушения вертолета Ми-8 возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Об этом сообщили в Следственном комитете. Экскурсионный вертолет с 16 пассажирами на борту, среди которых три члена экипажа и один ребенок, рухнул в озеро на Камчатке. Информации о погибших пока нет, известно, что девять человек выжили.

Одна из предполагаемых причин крушения — плохая видимость и неисправность осветительных приборов. Местные жители утверждают, что на этой территории по утрам очень густой туман, как раз утром произошла трагедия.