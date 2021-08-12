Рухнувший на Камчатке Ми-8 не имел технических неисправностей перед вылетом

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Ми-8, который упал в Кроноцком заповеднике Камчатки, осмотрели перед вылетом.

Представитель экстренных служб сообщил ТАСС, что вертолет не имел технических неполадок. Работники заповедника сейчас ведут поиски выживших во время падения Ми-8. Вертолет упал в озеро.

Работники видели, как вертолет садился, однако потом раздался звук, который характерен для падения. Сотрудники заповедника на катерах быстро отправились к месту происшествия. Всего на борту Ми-8 находилось 16 человек — 13 путешественников и три члена экипажа.