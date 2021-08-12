Психологи дали советы, как справиться со слухами о себе

Москва, 12 августа. Распространяемые в обществе слухи могут сильно испортить жизнь и репутацию, однако есть способ с этим бороться.

В той или иной степени сплетничают все. Согласно социологическим исследованиям, чаще всего это безобидные пересуды о других людях. Однако иногда сплетни могут быть порочащими и оскорбительными. Как сообщает портал «Лайфхакер», существует ряд признаков, по которым можно определить, распускают ли окружающие слухи о вас.

В первую очередь обратите внимание на разговоры своих знакомых. Если кто‑то любит влезть в чужую жизнь, а после вынести ее на всеобщее обозрение, значит он вряд ли откажет себе в удовольствии посплетничать и о вас. Еще один верный признак: некто резко перестает говорить, когда видит вас.

Если вам задают странные вопросы, не исключено, что этот человек хочет узнать подробности, поскольку пока вас не было, кто-то запустил о вас слух.

Эксперты подчеркивают, что некоторые сплетни могут серьезно сказаться на вашей жизни. Есть несколько причин, почему они опасны:

• порочат репутацию,

• портят жизнь,

• могут внушить ложное чувство вины.

Как справиться с эмоциями, если вы столкнулись со сплетнями о вас

Лектор Йельской школы менеджмента и руководитель Центра по исследованию альтруизма и образования при Стэнфордском университете Эмма Сеппяла советует взять себя в руки и не позволять чувствам взять вверх. Попробуйте найти то, что поможет победить эмоции: отдых, спорт, йога, прогулки и так далее.

Крайне важно не винить себя. Необходимо понять, что сплетники обсуждают не вас, а некий образ, порожденный их комплексами. И вы не имеете никакого отношения к созданному образу. Стыдиться должны ваши обидчики, а не вы.

Исследования показывают, что умение простить сплетников поможет меньше переживать. К примеру, стоит понять, что жизнь этих людей скучна, поэтому они заменяют ее обсуждением ваших достижений.

Дайте пройти времени. Некоторые слухи затихают сами собой. К примеру, если в новом коллективе кто-то говорил, что вы любите спихнуть работу на других, то в скором времени об этом забудут, если вы действительно хорошо работаете.

Очень важно не позволять сплетникам понять, что они вас задели за живое. Не показывайте им, что вы расстроены. Бурная реакция только усложнит ситуацию, и порадует тех, кто намеренно врет о вас.

Сеппяла и профессор Мичиганского университета Ким Кэмерон настаивают, что не нужно делать вид, что вы ничего не знаете о ходящих про вас слухах. Это сыграет против вас и в пользу возводящих на вас напраслину. Открыто признайте, что вы в курсе и не боитесь злых языков, поскольку все это лишь выдумки.

Эксперты собрали и другие советы, как пережить сложные ситуации, связанные с распространением слухов:

1. Найдите себе союзников.

2. Покажите, что сплетни лживы.

3. Поговорите с тем, кто распускает о вас сплетни.

4. Сохраняйте достоинство.

5. Защищайте свое доброе имя по закону.

Ранее были озвучены результаты опроса, согласно которым меньше половины россиян считают дружной атмосферу на рабочем месте в условиях пандемии. Каждый пятый респондент заявил, что у него за последний год случились разногласия с коллегами или руководством. По мнению экспертов, люди во время пандемии стали более раздражительными и нервными.

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