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«Помощь обычным людям»: фотограф Федечко объяснил участие Булановой в выборах

  /   Обновлено: 12 августа 2021 02:45
Общество
«Помощь обычным людям»: фотограф Федечко объяснил участие Булановой в выборах
Global Look Press  /  Anna Salynskaya / Russian Look

Санкт-Петербург, 12 августа. Певица Татьяна Буланова идет на выборы, потому что хочет помогать людям, уверен известный фотограф и друг певицы Андрей Федечко.

Артистка имеет множество поклонников в Петербурге и является одной из самых знаменитых персон города, что обеспечивает достаточную поддержку для регистрации на выборы. Буланова имеет право заниматься политикой и пробовать себя на выборах, заявил фотограф в беседе с «ПолитРоссией».

«Она просто будет помогать людям. А в том, что она действительно может кому-то помочь, у меня сомнений нет», — поделился Федечко.

При этом певица обладает достаточным уровнем любви горожан, чтобы не нуждаться в подделке подписей, махинациях и мошенничестве. Такого же мнения придерживается и певец Саша Попов, который считает, что конкуренты опасаются доверия петербуржцев к всенародно любимой певице. Эксперты утверждают, что шансы на регистрацию у Булановой по-прежнему есть. Как заявила сама певица, она собирается обжаловать решение ТИК и отстаивать свои права и позицию законными методами.

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выборы петербург татьяна буланова
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