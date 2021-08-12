Эксперты составили руководство, как меньше пить спиртного

Москва, 12 августа. Многие из нас любят иногда выпить пару стопок алкоголя в хорошей компании. Однако врачи предупреждают, что даже незначительные дозы вредят здоровью.

В обществе сложился стереотип, что незначительные дозы алкоголя могут быть даже полезны. К примеру, вину приписывают полезные свойства в борьбе против сердечного приступа. Однако даже малые дозы спиртного могут стать причиной нарушения сна, ухудшения мыслительных способностей, набора веса. А в сочетании с некоторыми лекарствами и вовсе способны привести к трагедии.

По данным Национального института изучения алкогольной зависимости и алкоголизма (США), злоупотреблением алкоголем можно считать употребление более 14 бокалов в неделю для мужчин, а для женщин — более семи в неделю.

«Даже в тех случаях, когда уровень употребления спиртного не дотягивает до того, что мы называем алкоголизмом, такие напитки увеличивают риски для здоровья», — приводит портал «Лайфхакер» цитату Джона Мариани, главы Службы исследования и лечения наркотической зависимости при Колумбийском университете.

Независимо от причин, по которым вы решили отказаться от алкоголя (здоровье, планируемая беременность, набор веса и так далее), есть несколько эффективных способов пить меньше.

1. Записывайте, какой алкоголь и сколько вы пьете

Ведение подобного дневника поможет вам объективно оценить объемы потребляемого спиртного. Пресс-секретарь американской Академии питания и диетологии Джинджер Халтин отметил, что многие его пациенты уверены, что они пьют крайне мало. Однако проследив реальные объемы, резко меняют свое мнение.

2. Четко обозначенные пределы

Проанализировав свой дневник, поставьте для себя границы. Если вы в компании пили обычно три бокала вина, ограничьте их до двух. Внимательно следите, как это скажется на вашем самочувствии. Если есть какие-либо позитивные моменты, обязательно отметьте их.

3. Устраивайте дни без алкоголя

Выберите дни, когда вы категорически не будете употреблять спиртное. Главное, строго соблюдать табу. Это поможет доказать самому себе: «Я могу!».

4. Уберите алкоголь из дома

Если совсем избавиться от спиртного в доме по какой-то причине нельзя, уберите его в труднодоступное место.

5. Найдите альтернативу алкоголю в компании

Выпивка на вечеринке — это уже привычка и устоявшаяся традиция. Часто мы берем в руки, к примеру, бокал с вином лишь для того, чтобы не показаться белой вороной. Достаточно будет налить в бокал безалкогольный напиток, к примеру, сок или просто воды с лаймом.

6. Не забывайте о закуске

Еда замедляет всасываемость алкоголя в кровь, позволяя сохранить трезвость рассудка.

7. Избегайте соблазнов

Если вы чувствуете навязчивый позыв перевернуть рюмку, займите себя чем-нибудь. Сходите в кино, займитесь спортом, выйдите на прогулку, примите ванну.

Если ни один из этих советов вам не помог, эксперты советуют обратиться к специалисту по поведенческой терапии, имеющему опыт работы со злоупотреблениями психоактивными веществами.

Ранее на этой неделе сообщалось, что полицейские констатируют очередное нашествие бутлегеров в России. Каждую неделю из оборота изымают тонны поддельного алкоголя. К примеру, на днях в подмосковном Королеве задержаны двоих мужчин. Они арендовали склад, в котором полицейские обнаружили около 15 тыс. бутылок водки и виски с поддельными этикетками известных торговых марок, около 90 тыс. бутылок и 500 канистр со спиртосодержащей жидкостью.