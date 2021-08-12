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Рухнувший на Камчатке вертолет Ми-8 принадлежал компании «Витязь-Аэро»
Происшествия
Рухнувший на Камчатке вертолет Ми-8 принадлежал компании «Витязь-Аэро»
heli.utair.ru  /  «ЮТэйр-Вертолетные услуги»

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Рухнувший утром 12 августа в озеро вертолет Ми-8 принадлежал компании «Витязь-Аэро», совладельцем которой является миллионер Игорь Редькин.

Депутат Законодательного собрания Камчатского края Редькин накануне получил два месяца домашнего ареста после того, как признался в убийстве мужчины на свалке в поселке Озерновский. По словам Редькина, он хотел пристрелить медведя, но случайно промахнулся в сумерках. После признания совладелец авиакомпании вышел из партии "Единая Россия".

Экскурсия включала в себя живописные места региона, до которых невозможно добраться обычным наземным транспортом. Потерпевшее крушение воздушное судно летело от поселка Николаевка — экипаж показывал туристам озеро и должен был отправиться к вулкану Ходутка.

После крушения выжили восемь человек, всего на борту находились 16 пассажиров, среди которых трое членов экипажа. Одним из рухнувших в озеро туристов оказался ребенок.

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вертолет ми-8 камчатка
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