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Названы вероятные причины крушения Ми-8 на Камчатке
Происшествия
Названы вероятные причины крушения Ми-8 на Камчатке
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Рухнувший в озеро на Камчатке вертолет Ми-8 мог упасть из-за неисправности светового оборудования.

Воздушное судно сажали в густом тумане. Местные жители утверждают, что на Курильском озере, расположенном в Кроноцком заповеднике, по утрам очень туманно и слабая видимость. Среди других возможных версий — технические неисправности или ошибка пилотов при управлении, передает РЕН ТВ.

На борту вертолета находились 16 человек, среди которых 3 человека экипажа и 13 туристов. Экстренные службы сообщили, что восемь пассажиров выжили, однако информации о погибших еще нет, детали происшествия еще предстоит выяснить.

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вертолет ми-8 камчатка
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