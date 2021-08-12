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Автоюрист Радько назвал причины для получения диагностической карты
Общество
Автоюрист Радько назвал причины для получения диагностической карты
pixabay.com  /  Skica911

Москва, 12 августа. Несмотря на то, что с 22 августа водителям не нужно будет проходить техосмотр для получения полиса ОСАГО, диагностическую карту все же лучше получить.

Летом вышел закон, согласно которому водители смогут получать полис и без предъявления диагностической карты. Однако ее стоит получить, хотя бы потому что правила дорожного движения запрещают движение без диагностической карты, несмотря на то, что наказания за это нет, предупредил автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с радио Sputnik.

«Техосмотр автомобиля в любом случае будет нужен», — подчеркнул он.

В будущем могут ввести наказание за это нарушение, и инспектор сможет выписывать штраф. Пока что неизвестно, когда это случится, но в теории такое возможно, уверен эксперт.

Пока что хватает и других нарушений. Недавно жительница Ханты-Мансийского округа в ответ на просьбу полицейского предъявить документы протащила правоохранителя на автомобиле несколько десятков метров.

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