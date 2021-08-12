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Два человека получили тяжелые травмы при крушении Ми-8 на Камчатке
Политика
Два человека получили тяжелые травмы при крушении Ми-8 на Камчатке
dvinanews.ru  /  Пресс-центр правительства Архангельской области

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Тяжелые травмы при падении Ми-8 в Камчатском крае получили по меньшей мере два человека, сообщили в экстренных службах региона.

Собеседник РИА Новости сообщил, что от сотрудника Кроноцкого заповедника поступила информация об обнаружении семи человек. Двое из них получили травмы. Поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что воздушное судно упало во время полета в районе Кроноцкого заповедника. Причины крушения пока неизвестны.

Летательный аппарат упал в озеро. РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что на борту вертолета были 16 человек. Выжили из них восемь.

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