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Ребенок находился на борту упавшего вертолета Ми-8 на Камчатке
Происшествия
Ребенок находился на борту упавшего вертолета Ми-8 на Камчатке
heli.utair.ru  /  «ЮТэйр-Вертолетные услуги»

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Транспортная прокуратура сообщила, что ребенок находился на борту вертолета Ми-8, который рухнул на Камчатке.

Информацией об этом поделилось РИА Новости. Всего в упавшем вертолете находилось 16 человек — 13 туристов и 3 члена экипажа. Восьмерым удалось выжить после падения. При этом данные о погибших пока не приводятся.

К месту происшествия уже направился вертолет Центра медицины катастроф. Ми-8 упал в районе Кроноцкого заповедника. Специалисты должны будут установить все детали и причины падения.

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ми-8 камчатка падение
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