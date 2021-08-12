Ребенок находился на борту упавшего вертолета Ми-8 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Транспортная прокуратура сообщила, что ребенок находился на борту вертолета Ми-8, который рухнул на Камчатке.

Информацией об этом поделилось РИА Новости. Всего в упавшем вертолете находилось 16 человек — 13 туристов и 3 члена экипажа. Восьмерым удалось выжить после падения. При этом данные о погибших пока не приводятся.

К месту происшествия уже направился вертолет Центра медицины катастроф. Ми-8 упал в районе Кроноцкого заповедника. Специалисты должны будут установить все детали и причины падения.