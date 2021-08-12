Месяц катастроф: как метеоритный поток Персеиды влиял на историю Земли

Москва, 12 августа. Август уже традиционно считают месяцем катастроф. По мнению астрологов, это связано с прохождением мимо Земли метеоритного потока, пик которого приходится на 12 августа.

Персеиды — это метеоритный поток, который появляется в августе, а пик его активности достигается 12 числа. Как сообщает Пятый канал, астрологи уверены, что с этим явлением связано увеличение числа катастроф и трагических событий, которые так часто происходят именно в последний месяц лета.

В подборке можно ознакомится с событиями, произошедшими в разные годы 12 августа.

Подлодка «Курск»

В 2000 году 12 августа в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска затонула подлодка «Курск». На ее борту были 24 крылатые ракеты и 24 торпеды. Все члены экипажа, включая командира — капитана первого ранга Геннадия Лячина, погибли. Трагедия унесла жизни 118 человек.

По числу погибших это крупнейшая трагедия в послевоенной истории советского и российского подводного флота.

Первое в истории России столкновение поездов

В ночь на 12 августа 1840 года под Петербургом произошла первая в России железнодорожная катастрофа: столкнулись два поезда. К тому моменту Царскосельская железная дорога действовала всего три года. Погибли семь человек, более 75 пострадали.

Столкновение воздушных шаров в Австралии

В 1989 году в Австралии произошла одна из самых трагических катастроф воздушных шаров. Возле Алис-Спрингс при наборе высоты один воздушный шар столкнулся с другим. Корзина с 12 пассажирами и пилотом упала на землю, все погибли.

Одна из крупнейших авиакатастроф

Жертвами авиакатастрофы, произошедшей 12 августа 1985 года в Японии, стали 520 человек. Самолет Boeing-747 авиакомпании Japan Airlines летел из Токио в Осаку. Борт врезался в гору Осутака.

Это вторая по количеству погибших катастрофа за всю историю авиации и крупнейшая катастрофа одного самолета. Удивительно, но тогда четверым пассажирам удалось выжить. Во время расследования катастрофы эксперты установили, что значительное число пассажиров погибли на земле от ран и холода, поскольку спасателей направили к месту катастрофы слишком поздно.

Взрыв на Аптекарском острове

В 1906 году террористическая группа организации «Союз социалистов-революционеров максималистов» пыталась убить премьер-министра Петра Столыпина. Все произошло на его даче на Аптекарском острове в Петербурге. Когда политик вел прием граждан, террористы бросили две бомбы.

Взрыв был довольно сильным. Сам Столыпин не пострадал, однако ранения получили около ста человек. Жертвами теракта стали 27 человек. Позднее в больницах от ран и увечий умерли еще несколько пострадавших.

Родилась мать Адольфа Гитлера

В 1860 году на свет появилась Клара Гитлер, которая впоследствии станет матерью одного из самых ужасных диктаторов в истории человечества.

Умерла няня Александра Пушкина

12 августа 1828 года в Петербурге, который на тот момент был столицей Российского государства, в возрасте 70 лет скончалась Арина Родионовна Яковлева. Ее имя знакомо каждому школьнику, это знаменитая няня Александра Пушкина.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, представительницы которых могут очаровать любого мужчину с первого взгляда. В частности, гордые и амбициозные Львицы напоминают аристократок. Их отличают ухоженный вид, роскошные волосы и очаровательные черты лица. Мужчины порой боятся, но всегда вожделеют столь роковых красавиц.