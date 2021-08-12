Выживших при крушении Ми-8 на Камчатке ищут на катерах

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Сотрудники Кроноцкого заповедника ищут на катерах выживших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке.

Сотрудники увидели, как вертолет заходит на посадку, но затем услышали звук характерный для крушения. Ми-8 упал в озеро. С воды на катерах они поспешили на место крушения.

Вертолет Ми-8 упал в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке. На борту воздушного судна находилось 16 человек. Из них 3 члена экипажа и 13 туристов. Сообщается, что восьми пассажирам удалось выжить в ЧП.