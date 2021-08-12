Вертолет Центра медицины катастроф направился к месту крушения Ми-8 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Вертолет Центра медицины катастроф направляется к месту крушения Ми-8 с туристами.

Вертолет Ми-8 упал на Камчатке. На борту летательного аппарата находилось 16 человек, из которых 13 туристов и 3 члена экипажа. Восьмерым удалось выжить в результате крушения. Информация о погибших пока отсутствует.

Ми-8 рухнул около Кроноцкого заповедника. Эксперты должны будут в ближайшее время установить причины и детали инцидента. Соответствующей информацией поделились представители экстренных служб Камчатского края.