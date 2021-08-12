Восемь человек выжили после падения вертолета Ми-8 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Восемь человек выжили после падения вертолета около Кроноцкого озера на Камчатке.

Всего на борту вертолета было 16 человек — 13 туристов и 3 члена экипажа. Соответствующей информацией с РИА Новости поделились представители экстренных служб.

По предварительной информации падение вертолета случилось около Кроноцкого заповедника. Воздушное судно упало в озеро.

Информация о погибших пока не поступала. Специалистам предстоит установить причины и детали происшествия.