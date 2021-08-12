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Экономист Бабин оценил перспективы доллара в случае проблем в экономике США

  /   Обновлено: 12 августа 2021 02:23
Экономика
Экономист Бабин оценил перспективы доллара в случае проблем в экономике США
pixabay.com  /  pixabay

Москва, 12 августа. Госдолг США вряд ли в ближайшем будущем повлияет на доллар. Об этом сообщил специалист по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Эксперт в беседе с «Праймом» напомнил, что госдолг находится в районе 150% от ВВП США. Однако у других стран эта цифра еще больше: у Японии — 300%, у Австрии и Норвегии — около 200%, у Австралии — 150%, чуть больше 100% — у Китая и Великобритании.

Финансист отмечает, что в отличие от других стран у США внешний долг номинирован в национальной валюте, что почти исключает дефолт. В крайнем случае американская сторона может вновь «напечатать» доллары, чтобы обслужить долг.

Вашингтон с 2008 года это делает через монетизацию госдолга — когда ФРС занимается постоянной скупкой гособлигаций и ипотечных бумаг. При этом доллар не испытал серьезного снижения, отметил Бабин. Ожидается, что ФРС в конечном итоге прекратит эти стимулы.

Рост курса доллара также происходит каждый раз при дестабилизации рынков. Американская валюта используется как один из защитных механизмов, отметил специалист.

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