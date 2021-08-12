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Вертолет с туристами рухнул на Камчатке

  /   Обновлено: 12 августа 2021 02:03
Происшествия
Вертолет с туристами рухнул на Камчатке
41.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Экстренные службы Камчатского края сообщили о падении вертолета с туристами.

Воздушное судно упало во время полета в районе Кроноцкого заповедника. Об этом информирует РИА Новости.

Информации о погибших на данный момент не поступало. Причины крушения неизвестны, сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вертолет со спасателями потерпел крушение в Таджикистане. В результате падения воздушного судна пограничной службы погиб один человек, еще четверо пострадали.

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