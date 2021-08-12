«Челси» стал обладателем Суперкубка УЕФА

Белфаст, 12 августа. Лондонский «Челси» обыграл испанский «Вильярреал» в матче Суперкубка УЕФА. Матч проходил в Северной Ирландии на стадионе «Уиндзор Парк».

Основное время встречи закончилось со счетом 1:1. Голами отличились полузащитник «Челси» Хаким Зиеш и нападающий испанской команды Жерар Морено. В серии пенальти оказались удачливее футболисты английского клуба. Главным судьей матча был российский арбитр Сергей Карасев.

«Челси» уже пятый раз участвует в Суперкубке УЕФА, однако этот трофей достался лондонскому клубу только второй раз. Первая победа случилась в 1998 году. Тогда английская команда победила мадридский «Реал».

Перед этим матчем Карасев рассказал о своем отношении к акциям Black Lives Matter. Он признался, что вставал на колено только один раз во время игры английской команды.