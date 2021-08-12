Россияне пожаловались омбудсмену на допуслуги банков

, 12 августа. Служба финансового омбудсмена получила 7,5 тыс. жалоб на банки и микрофинансовые организации (МФО) за первую половину текущего года, сообщили в пресс-службе уполномоченного.

Большинство обращений связано с несогласием россиян с удержанием платы за дополнительные услуги. Чаще всего заемщики оспаривают плату за страховку или юридические консультации, сообщает газета «Известия».

В банках и МФО заявили, что не продают вместе с кредитами дополнительные услуги. Но, по мнению экспертов, проблему могло бы решить ужесточение наказания для финучреждений.