Россиянам могут начать возмещать средства при мошеннической смене НПФ

Москва, 12 августа. Госдума может в октябре принять законопроект о возмещении утерянных средств клиентам негосударственных пенсионных фондов в результате мошенничества.

Россияне, которые лишатся накоплений из-за аферы со сменой фонда, будут таким образом защищены с точки зрения закона. Для этого суд должен признать незаконный перевод денег. Сейчас восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии осуществляется в судебном порядке, но порой клиентам отказывают, передают «Известия».

При этом такая инициатива не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета, бюджетов субъектов, не помешает достижению каких-либо государственных целей, подчеркнули авторы законопроекта.

Недавно россиянам напомнили, какие налоги не должны платить пенсионеры. Они не обязаны платить налоги, связанные с доходом и имуществом.