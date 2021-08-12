Российским банкам запретят выдавать займы закредитованным гражданам

Москва, 12 августа. Центробанк России введет с октября новые ограничения по выдаче потребительских кредитов.

Речь о повышении коэффициентов риска по займам, выдаваемым уже закредитованным клиентам. Меры должны снизить стимулы банков к наращиванию рисков кредитования, а также сократить риски увеличения долговой нагрузки клиента.

Аналитики в беседе с «Известиями» оценили, как новое регулирование скорректирует поведение банков. Так, при повышении надбавок выдача рисковых кредитов станет менее рентабельной. Ожидается, что рост коэффициентов риска приведет к ужесточению требований к запасу капитала.