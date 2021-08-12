Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года в России

Москва, 12 августа. Минздрав России предложил повысить возраст для покупки крепкого алкоголя с 18 до 21 года, новшество может вступить в силу 1 марта 2022 года.

Минздрав разработал поправки в законодательство, проект уже отправлен на оценку рабочей группы по «регуляторной гильотине­». Инициативу также рассмотрит правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает газета «Известия».

Ведомство предлагает запретить продажу лицам до 21 года алкоголя с содержанием спирта более 16,5%. В пояснительной записке Минздрава указано, что, согласно медицинским исследованиям, потребление спиртного небезопасно для развития головного мозга, который окончательно формируется к 21 году. Потребление спиртного в молодом возрасте может обернуться серьезными последствиями, подчеркнули в Минздраве.

Это не первый раз, когда Минздрав выступал с данной инициативой. В 2019 году против идеи выступил финансово-экономический блок правительства. Но ситуация за два года изменилась, в том числе уже был повышен с 18 до 21 года возраст продажи огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что в России каждую неделю из оборота изымают тонны поддельного алкоголя. Чаще всего контрафакт производят на подпольных заводах на юге страны.