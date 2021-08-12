Службу в российской армии могут включить в трудовой стаж

Москва, 12 августа. Партия «Единая Россия» собирается внести в Госдуму законопроект о включении периода службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.

Произойдет это в четверг, рассказал руководитель фракции ЕР в нижней палате парламента Сергей Неверов, являющийся одним из авторов инициативы по данным РИА Новости. Незадолго до этого с таким же предложением выступили депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов.

Сейчас для досрочного выхода на пенсию учитывается только периоды работы и один нестраховой период — период нахождения на больничном. Таким образом, россиянин, достигший 60-летия, никак не сможет накопить необходимые 42 года стажа и одновременно с этим выполнить долг перед государством.

Недавно Министр обороны России Сергей Шойгу предложил сформировать профессиональную армию. Военнослужащие в этом случае могли бы служить по контракту и действительно стремиться к военной службе.