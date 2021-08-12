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«Вектор» оценил реальную опасность штамма коронавируса «Йота» из США

  /   Обновлено: 12 августа 2021 00:56
Общество
«Вектор» оценил реальную опасность штамма коронавируса «Йота» из США
pixabay.com

Москва, 12 августа. Ученые из США сообщили, что вариант вируса B.1.526 передается на 15–25% быстрее, чем ранее известные мутации коронавируса.

В США выяснили, что коэффициент смертности у штамма из США на 42% выше у людей 45–64 лет, на 82% — в возрасте от 64 до 75 лет и на 62% — у пожилых старше 75. Эти показатели не значат, что при ста заражениях коронавирусом этим штаммом среди людей старше 64 лет умрут 82 человека. Об этом информируют «Известия».

В центре «Вектор» Роспотребнадзора отметили, что высокая летальность оценена относительно других вариантов. Отмечается, что для возрастной группы 65–74 года говорится об увеличении показателей смертности на 82%, т.е. в 1,8 раза, а не до 82%, как ошибочно было преподнесено некоторыми изданиями. Штамм «Йота» выявляется в основном в США, впервые он был обнаружен еще в ноябре 2020 года.

ВОЗ сообщила, что штамм коронавируса «Йота» не предоставляет особой опасности. Отмечается, что согласно предварительным сведениям из США, эта мутация не приводит к тяжелому протеканию болезни COVID-19.

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пандемия коронавирус штамм
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