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Россия планирует выпустить 25 тыс. электрокаров к 2024 году

  /   Обновлено: 12 августа 2021 00:28
Технологии
Россия планирует выпустить 25 тыс. электрокаров к 2024 году
Администрация города Вологда

Москва, 12 августа. Власти России планируют выпустить 25 тыс. электрокаров и 9 тыс. зарядных станций для них к 2024 году.

Информация об этом стала известна из документов социально-экономического развития «Технологический рывок». Появление беспилотных автомобилей позволит снизить стоимость перевозки грузов по трассе М-11 на 15%. Кроме этого, планируется увеличение скорости коммерческого движения на 25%.

Разработку российских электрокаров анонсировал глава правительства Михаил Мишустин в июле 2021 года. Они будут созданы в том числе на водородных топливных элементах, пишут «Известия».

Государство планирует также создать испытательную базу для сертификационных и доводочных работ при конструировании машин. Также в рамках стратегических инициатив будет производится создание отечественных водородных топливных элементов. Реализация проекта обойдется России в 121,1 млрд рублей.

Недавно гражданам, желающим приобрести электрический автомобиль, пообещали скидку при условии, что машина была собрана в России.

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машина электрокар водород
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