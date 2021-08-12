Лесные пожары вызвали резкий рост цен на древесину

Москва, 12 августа. Деревянный мировой рынок на данный момент находится в перегретом состоянии, и такое положение дел может сохраняться еще долгое время.

Катастрофические последствия лесных пожаров, дополнительная потребность в строительных материалах для восстановления утраченного жилья — все эти факторы могут провоцировать рост цен на древесину в дальнейшем, рассказал директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Архангельский ЦБК» Николай Кротов в беседе с «Известиями».

Такая ситуация на руку как российским, так и зарубежным деревообработчикам, которые смогли существенно увеличить объем производства и прибыль в условиях ажиотажного спроса на пиломатериалы. Проблема лесных пожаров, тем не менее все еще является одной из самых важных, стоящих перед человечеством и каждой страной в частности. Недавно в Госдуме предложили усилить службу лесных инспекторов с целью предотвратить возгорания.