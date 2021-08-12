Власти ЦАР готовят делегацию для богослужения по случаю Дня независимости

Банги, 11 августа. Правительственные делегации готовятся к богослужениям в преддверие празднования годовщины независимости Центральноафриканской Республики.

Перед национальным праздником власти в очередной раз напоминают жителям ЦАР о необходимости мира и социальной сплоченности. Государственный министр по вопросам разоружения, демобилизации, реинтеграции, репатриации и мониторинга политического соглашения о примирении Жан Виллибиро-Сако рассказал, что мусульманская делегация уже посетила мечети во втором округе Банги.

В столице республики идут приготовления к празднованию Дня независимости. Издание Ndjoni Sango сообщило, что коммунальщики планируют очистить улицы и обновить фасады главных зданий Банги.

Ранее директор Центра интернациональной культуры (CKI) Огюст Сен-Клер рассказал, что организация готовит для центральноафриканцев зрелищное мероприятие с большим коллективом танцоров, которые пройдут по самым крупным улицам столицы.