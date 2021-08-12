Меньше половины россиян назвали атмосферу в рабочем коллективе дружной

Москва, 12 августа. Меньше половины россиян считают дружной атмосферу на рабочем месте в условиях пандемии, следует из опроса службы исследований HeadHunter.

Каждый пятый респондент заявил, что у него за последний год случилась разногласия с коллегами или руководством, с личными вопросами были связаны около трети из них, сообщает газета «Известия».

С руководством чаще всего ссорились работники сферы маркетинга, рекламы и PR, с коллегами - специалисты транспортной и банковской сфер. Наиболее сплоченными оказались сотрудники в сферах науки и образования. Опрос проводился с 27 июля по 5 августа.

По мнению экспертов, люди во время пандемии стали более раздражительными и нервными. Причина зачастую кроется в страхе возможных сокращений и потери работы, считают специалисты.

Ранее сервис «Работа.ру» назвал лучшие города России для молодых специалистов, которые собираются учиться или строить карьеру. Наибольшая часть молодых россиян (46%) выбрала Москву, 37% опрошенных считают привлекательным Санкт-Петербург.