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ЦИК разъяснил россиянам порядок голосования на избирательных участках за границей
Общество
ЦИК разъяснил россиянам порядок голосования на избирательных участках за границей
Федеральное агентство новостей  /  Анна Клименко

Москва, 12 августа. Наибольшего числа избирателей на зарубежных участках стоит ожидать в Израиле, Германии, Казахстане и Молдавии, сообщили в ЦИК России.

Центризбирком отмечал, что на выборах в думу можно будет проголосовать в 144 странах мира. Будет задействовано 348 избирательных участков, еще семь — в Байконуре. Требования к безопасности проведения голосования будут такими же, как и на расположенных в России участках, сообщили в Общественной палате. Об этом информируют «Известия».

ОБСЕ ранее отказалась направлять своих представителей на сентябрьские выборы в Госдуму. Однако признание или непризнание итогов избирательного процесса в России находится вне компетенции этой организации, подчеркнули в ЦИК.

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