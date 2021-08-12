ЦИК разъяснил россиянам порядок голосования на избирательных участках за границей

Москва, 12 августа. Наибольшего числа избирателей на зарубежных участках стоит ожидать в Израиле, Германии, Казахстане и Молдавии, сообщили в ЦИК России.

Центризбирком отмечал, что на выборах в думу можно будет проголосовать в 144 странах мира. Будет задействовано 348 избирательных участков, еще семь — в Байконуре. Требования к безопасности проведения голосования будут такими же, как и на расположенных в России участках, сообщили в Общественной палате. Об этом информируют «Известия».

ОБСЕ ранее отказалась направлять своих представителей на сентябрьские выборы в Госдуму. Однако признание или непризнание итогов избирательного процесса в России находится вне компетенции этой организации, подчеркнули в ЦИК.